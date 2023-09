Cremonese-Ascoli, Viali: “Salvo i 92′ col Palermo. Lavorato sulla crescita, loro…”

L' Ascoli di William Viali ritorna in campo. Dopo il ko interno contro il Palermo con la beffa nel recupero con la zampata di Mancuso , la formazione marchigiana affronterà allo stadio "Giovanni Zini" di Cremona , la formazione lombarda sabato 23 settembre alle ore 14:00. La società grigiorossa ha esonerato l'ex tecnico rosanero Davide Ballardini e al suo post è stato scelto l'ex Monza Giovanni Stroppa. Alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri. Di seguito le dichiarazioni:

“Se guardo l’aspetto tecnico-tattico del match col Palermo, salvo 92’. In questa settimana abbiamo lavorato sulla crescita e su cosa fare meglio, abbiamo curato i particolari, che ci hanno portato a subire una sconfitta immeritata. Se vogliamo crescere e migliorare non dobbiamo allenare la sfortuna, ma l’atteggiamento che ci porterà ad essere più fortunati nella dinamica delle gare. Sappiamo quanto sia forte la rosa della Cremonese; la cosa che mi preoccupa è l’aspetto tattico; col cambio di allenatore – peraltro importante per la categoria e con un’idea di gioco ben definita – abbiamo meno punti di riferimento, per questo siamo focalizzati su di noi e su cosa fare meglio”.