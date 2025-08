Corriere dello Sport: “Palermo, nodo Lund e pista Bardi”

Palermo in pausa strategica sul mercato: Bardi per la porta, attesa per il City e scelte decisive dopo Ferragosto

⚽️ 4 agosto - 08:50

Il Palermo frena sul mercato in vista dell’amichevole contro il Manchester City, ma resta vigile su alcune situazioni chiave. La settimana sarà dedicata interamente alla preparazione per l’attesissimo test di sabato contro una delle squadre più forti d’Europa, visibile anche in diretta su Sky Sport. Lavoro a parte per giocatori importanti come Magnani e Palumbo, che verranno gestiti in vista dell’esordio in Coppa Italia del 16 agosto contro la Cremonese.

Intanto, il club si prende una pausa strategica sul mercato fino a Ferragosto, ma alcune situazioni restano calde. Tra tutte, la questione portiere. Con la cessione in prestito di Desplanches al Pescara ormai definita, e Gomis promosso titolare nonostante i dubbi legati alla lunga inattività, serve un vice affidabile. In pole c’è Francesco Bardi, svincolato ed ex Frosinone e Reggiana, pronto a ricoprire il ruolo di secondo, ma con la consapevolezza che le gerarchie si decidono in campo.

Capitolo a parte per Kristoffer Lund: il corteggiamento del Colonia è concreto e l’americano potrebbe spingere per la Bundesliga. Il Palermo valuta soluzioni interne, come Di Francesco, Pierozzi o Gyasi, in grado di adattarsi sulla sinistra, ma resta il rischio di dover intervenire in extremis sul mercato.

Non meno importante il discorso difesa. Il club cerca un’alternativa mancina a Ceccaroni, possibilmente under e in prestito con diritto di riscatto. Il nome di Obaretin sembra vicino all’Empoli, ma non è ancora tramontato del tutto. Occhio, però, anche al giovane Pietro Avena, classe 2007, che ha ben impressionato nel ritiro.

Infine, resta da gestire il gruppo degli esuberi: Buttaro, Verre e Saric, fuori dal progetto tecnico, si alleneranno a parte in attesa di una sistemazione.