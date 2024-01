Corriere dello Sport: “Palermo-Modena, a doppio filo. Soleri e Oukhadda…”

Vicende di campo e calciomercato che si intersecano, come sempre accade nel mese di gennaio. Sessione invernale della campagna trasferimenti e campionato in corso di svolgimento, premessa di intrecci e incroci suggestivi. Palermo e Modena si sfideranno sabato prossimo sul manto erboso del Barbera, parallelamente cercano vicendevolmente di imbastire la tela di potenziali operazioni di mercato tra l'Emilia e la Sicilia. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul profilo di Edoardo Soleri, attaccante di stazza e rendimento, non ancora maturato ed esploso del tutto in cadetteria, poco impiegato da Corini ed oggetto dei desideri del tecnico dei canarini Paolo Bianco. Dopo l'approdo in gialloblu di Gliozzi, punta di manovra e movimento, una boa di peso come Soleri sarebbe il tassello ideale per completare il mosaico offensivo di un Modena che aspira ad un posto nei playoff. Percorso inverso, in direzione viale del Fante, potrebbe compierlo l'esterno Oukhadda, impiegato con meno continuità dopo un biennio da titolare e sacrificato sull'altare delle variazioni tattiche di Bianco. Spiccate doti offensive e buona quotazione per il terzino, il cui cartellino potrebbe rientrare nell'affare che porterebbe Soleri alla corte di Bianco Dovesse saltare questa doppia trattativa col Palermo, Modena pronto a virare su Casarotto della Virtus Verona per completare il proprio reparto avanzato. Intanto, sabato prossimo sarà sfida playoff al Barbera, tra la compagine di Corini e la formazione emiliana. Entrambe le squadre in cerca di riscatto dopo pesanti ko nel turno precedente: Palermo sconfitto al Tombolato dal Cittadella, Modena caduto al Braglia ad opera del Brescia di Maran.