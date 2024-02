Corini: “Vogliamo ritagliarci spazio importante. Dobbiamo vincere per dimostrare”

"Parma ha mantenuto struttura, Venezia scorso anno è retrocesso dalla A. La Cremonese ha fatto acquisti importanti, già avevano una rosa importante. Il Como ha fatto acquisti di altissimo livello come Strefezza. Questo certifica il livello degli avversari, noi pensiamo di aver alzato il livello della nostra rosa e abbiamo la volontà di ritagliarci un ruolo importante in questo campionato. 4-3-3 o 4-2-3-1? Per me dipende dalle caratteristiche dei giocatori e dalla capacità di occupare gli spazi. Se vedete il gol di Catanzaro penso che ci sia l'idea di cosa vogliamo fare e di come vogliamo farlo. Il calcio è dinamico, si muove. Non ci sono posizioni fisse ma spazi da occupare e da saper leggere. Dal Bari al Bari? C'è in mezzo tanto, una partenza importante e un periodo di sofferenza. Siamo ancora qua canta Vasco e noi siamo ancora qua a giocare e a combattere per un obiettivo importante. Abbiamo un'altra grande possibilità contro un avversario di livello allenato bene da Marino. Sento che è il momento che dobbiamo mettere qualcosa in più nella continuità di risultati. Per definire chi vuoi essere devi vincere e domani abbiamo una grande possibilità per farlo. Hanno cambiato allenatore e sistema di gioco, giocano 4-3-3. Hanno punte esterne di qualità, a centrocampo hanno gente che si sa inserire. Viene da una sconfitta in casa, mi aspetto una squadra che vuole reagire ma noi sappiamo cosa dobbiamo mettere in campo per batterla"