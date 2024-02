Corini: “Lasciati punti per strada. Faremo il meglio possibile, c’è ambizione”

"Persi troppi punti per l'obiettivo? Dopo il momento critico c'è stata continuità nelle prestazioni e nei risultati. Qualche punto l'abbiamo lasciato per strada, dobbiamo stare attaccati al campionato che è equilibrato. Anche per gli altri è difficile e complicato, pensate al percorso della FeralpiSalò nelle ultime gare. Bisogna portare a casa il massimo possibile da ogni gara, capita anche agli avversari di perdere qualche punto. Dobbiamo avere continuità e vedere cosa produrrà. Non mi discosto da quello che diciamo da inizio anno: vogliamo lottare e fare il meglio possibile. Tutto è ancora aperto, oggi il Parma ha preso una distanza. Siamo raccolti in un margine di punti, si può ancora fare qualsiasi cosa. Ogni partita dobbiamo fare il meglio possibile, ho l'ambizione di vincere ogni partita ma non so cosa riusciremo a fare. Dobbiamo essere equilibrati e prendere quello che arriva dalla critica sia quando vinci sia quando perdi. La voglia di fare bene c'è, vogliamo fare il massimo. C'è ambizione, dobbiamo star lì con la voglia di fare cose importanti".