Corini: “Vittoria importantissima, bravi a sfruttare le palle inattive” E su Viali…

Parola ad Eugenio Corini . L’allenatore del Palermo FC - in sede di conferenza stampa - ha analizzato la vittoria dei rosanero sul manto erboso dello stadio "Del Duca", bravi nel superare di misura, con un gol di Mancuso nel finale, la squadra di Viali . Di seguito, le parole del tecnico di Bagnolo Mella:

"Oggi ho visto due squadre che hanno provato a giocare a calcio. È stata una partita equilibrata, siamo stati bravi a leggerla e a stare dentro la gara. Abbiamo sfruttato bene le palle inattive e ringrazio lo staff per il lavoro. Attraverso una di queste siamo riusciti a trovare il gol-vittoria. Non ci aspettavano un inizio arrembante da parte dell'Ascoli, poi quando abbiamo iniziato a mettere giù la palla siamo riusciti a lavorare bene. Le catene hanno funzionato, sviluppando un buon palleggio. Abbiamo dimostrato di poter fare buone cose. Questa vittoria è importantissima. Conosco bene Viali e so che è bravo, fa giocare bene le proprie squadre. Avevo visto le partite e sapevo che potevano darci fastidio. L'Ascoli darà fastidio a molte squadre"