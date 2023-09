VIDEO Ascoli-Palermo, i tifosi rosanero al “Del Duca” caricano la squadra così

Terza gara in trasferta in campionato per il Palermo di Eugenio Corini. Alle ore 14:00 il fischio d'inizio della sfida tra l'Ascoli e la squadra di Eugenio Corini, valevole per la quinta giornata di Serie BKT 2023/2024. Intanto, è arrivato il dato degli spettatori presenti sugli spalti dello Stadio "Del Duca". Ai 3.324 abbonati si sono aggiunti 3.482 biglietti venduti in settimana, per un totale di 6.806. Mentre sono circa 498 i tifosi del Palermo presenti all'interno dell'impianto, che stanno caricando costantemente Matteo Brunori e compagni.