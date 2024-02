Corini: “Valente? Ecco il perché della sua partenza. Diakité chance dal 1′ col Bari”

"Porta inviolata? Sarebbe importante ma per me la partita di Catanzaro ha dimostrato tanto. Mirko non ha fatto una parata anche quando ci andavano a prendere l'ultimo terzo di campo. C'è stata una grande applicazione, è normale che con certe caratteristiche riusciamo a farla meglio. L'equilibrio è sempre quello, è un sistema che varia. Non prendere gol ti dà una percezione di forza e su questo dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo messo dentro un altro pezzettino a Catanzaro. Prime punte stanno bene, Brunori rientra dopo la squalifica. Soleri ha fatto settanta minuti di grande qualità, era dove doveva essere. Mancuso è entrato con grande energia, li vedo bene a tutti e tre. Sono pronti per mettersi a disposizione della squadra. Diakitè? L'ho visto bene, nella settimana della trattativa ha lavorato poco ma l'abbiamo portato a Catanzaro per fargli conoscere il gruppo. È un opzione anche per poterlo vedere dall'inizio. Tutte la partite fanno scuola e puoi imparare tante cose. E' lo spirito che rende qualitativa la prestazione. L'abbiamo voluta la vittoria contro il Bari qui lo scorso anno e dobbiamo mettere in campo domani le stesse cose per vincere la partita".