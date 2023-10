Corini: “Tifosi a Modena? Ci daranno grande mano, siamo concentrati. Su Vasic…”

"In questi giorni ho ripensato alla prima da giocatore a San Siro con 10.000 palermitani a nostro seguito, ho i brividi se ci penso. 1600 lo scorso anno a Modena in un momento particolare, quando la tifoseria si riconosce nella squadra è molto bello. La gente capisce i nostri sforzi per renderli felici e il muro rosanero ci darà una mano a fare una gran partita contro il Modena. E' una squadra che ha qualità il Modena, dobbiamo leggere le fasi di gioco. Faccio un mestiere in cui devo tenere le emozioni per me, avevo la percezione della delusione della gente dopo contro il Cosenza e poi ho liberato le mie emozioni per trasmetterle. Faccio sempre mezzo passo indietro, quando c'è da metterci la faccia lo faccio sempre. E' stata una vittoria molto bella e volevo condividere la gioia con i miei tifosi. Nei momenti positivi bisogna ancora di più lavorare, in quelli negativi bisogna sistemare molto. Bisogna tenere alto il livello di attenzione per sviluppare ogni giorno meglio le nostre qualità. Sia nella partita contro il Cosenza che contro il Sudtirol abbiamo portato circa 70 palloni in area, dobbiamo essere più qualitativi in questa gestione. Vasic sta facendo bene, ha fisicità e qualità tecnica. E' un ragazzo in cui crediamo, dobbiamo dargli tempo".