Corini: “Ambizioni importanti, i tifosi ci danno tanto. Non mi è piaciuto…”

Terza vittoria consecutiva per il Palermo di Eugenio Corini , dopo i sei punti ottenuti contro Venezia e Sudtirol. Al "Braglia" di Modena i rosanero superano i padroni di casa per due a zero: vantaggio firmato da Liam Henderson ad inizio secondo tempo, poi nel finale la chiude il nuovo entrato Mancuso . Al termine del match, il tecnico del Palermo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Più contento della vittoria o della clean sheet? Sono contento per l'appoggio dei tifosi in questo momento delicato. Sono straordinari e vederli esultare mi emoziona. Sapevamo di affrontare un avversario di qualità. Abbiamo fatto un primo tempo importante sia prima sia dopo l'espulsione. Non mi sono piaciuti i primi cinque minuti di gara. Abbiamo sofferto un po' il caldo e la fatica e non abbiamo avuto un giorno di riposo. Siamo partiti bene, abbiamo pareggiato a Bari poi tre vittorie di fila. Ko col Cosenza succede, ci siamo rifatti con una concorrente come il Venezia, l'impresa col SudTirol. Vinciamo diverse tipologie di partite. C'è forza e c'è lettura della gara. Giocare al Palermo è una grande responsabilità. I nostri tifosi ci danno tanto e pretendono altrettanto. Abbiamo importanti ambizioni e stiamo costruendo un percorso che speriamo sia il migliore possibile".