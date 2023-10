Corini: “È solo l’inizio, ma abbiamo due pa**e così! Stulac-Gomes…”

Il Palermo prosegue la sua marcia in questo ostico campionato di Serie B. Dopo essersi rialzato dal ko contro il Cosenza grazie alle splendide vittorie di Venezia e Sudtirol, affronteranno il Modena questo sabato alle 14:00, con la formazione allenata da Paolo Bianco reduce da una sconfitta contro il Venezia. Queste le dichiarazioni in sala stampa di Eugenio Corini alla vigilia del match del "Renzo Barbera":

"Sapete la stima che ho di Gomes, contro il Venezia ha giocato novantacinque minuti. Con il Sudtirol la scelta è ricaduta su un giocatore più di palleggio come Stulac. Un allenatore riflette su quello che ha disposizione e su come può andare la partita. Potrebbe partire dall'inizio così come subentrare. A centrocampo mi sento di avere sei titolari, i ragazzi hanno fatto tutti bene quando sono stati chiamati in causa. Consapevolezza della forza dell'avversario, abbiamo lavorato bene in questi giorni. Sappiamo di non essere soli e insieme vogliamo andare a fare una grande partita”.