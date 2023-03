Corini: “Brunori ha personalità, ok Aurelio. Playoff? Ci proveremo, Verre ha qualità”

Giornata di vigilia per il Palermo che, sabato pomeriggio, sarà ospite del Cittadella quattordicesimo in classifica allo stadio "Tombolato". Un impegno presentato nella consueta conferenza stampa pre-gara dal tecnico rosanero, Eugenio Corini , intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.

"Brunori? Ragazzo di personalità, ha allargato i gomiti per arrivare fin qui e vuole mantenere lo status che ha conquistato. Brunori ha le caratteristiche per gestire questo momento. Esterno sinistro? Sala è cresciuto ma l'ha penalizzato l'infortunio, in alternativa abbiamo considerato Masciangelo ma doveva gestire un ricondizionamento dal punto di vista atletico. Aurelio ha scombussolato le gerarchie, sta bene e ha gamba. Oggi lo metto alla pari degli altri due, sceglierò strategicamente per la partita contro il Cittadella. Verre? E' un giocatore di qualità, sta dimostrando il suo valore. Ha qualità e resistenza, è venuto da noi con motivazione e voglio usare questo per spingerlo sempre di più. Non voglio vedere che finisce le partite con i crampi, lo continuo a stimolare e penso che nei prossimi cinque anni possa avere ancora dei miglioramenti. Voglio tirargli fuori tutto quello che ha, può diventare un giocatore fondamentale. Playoff? Tutte le partite sono difficili, con grande umiltà andiamo ad affrontare tutti gli avversari. Ci proveremo con tutte le nostre forze e vedremo dove saremo capaci di arrivare"