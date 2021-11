Coppa Italia Serie C, Catanzaro-Palermo: dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida Catanzaro-Palermo è in programma mercoledì 3 novembre alle ore 14:30 allo Stadio "Nicola Ceravolo"

E' tempo di tornare in campo. Oggi, mercoledì 3 novembre, alle ore 14:30, il Palermo affronterà il Catanzaro di Antonio Calabro. La gara, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C, andrà in scena allo Stadio "Nicola Ceravolo". Una partita da dentro o fuori. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine dei novanta minuti, infatti, verranno disputati due tempi supplementari della durata di quindici minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio".