SONDAGGIO: il tuo pronostico di Catanzaro-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

La sfida tra Catanzaro e Palermo è in programma alle ore 14:30 al "Nicola Ceravolo": puoi votare da questo momento fino all'inizio della partita

E' tempo di tornare in campo dopo il pareggio ottenuto fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" contro l'Avellino. Il Palermo di Giacomo Filippi affronterà oggi, mercoledì 3 novembre, alle ore 14:30, il Catanzaro di mister Calabro. Una partita da dentro o fuori, quella in programma allo Stadio "Nicola Ceravolo", valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C.