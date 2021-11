COPPA ITALIA SERIE C, CATANZARO-PALERMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida tra Catanzaro e Palermo è in programma mercoledì 3 novembre alle ore 14:30 allo Stadio "Nicola Ceravolo"

Il Palermo cerca il successo nel match in programma mercoledì pomeriggio contro il Catanzaro . Alle ore 14:30, allo Stadio "Nicola Ceravolo", andrà in scena la sfida valevole gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C . Gli uomini di Giacomo Filippi torneranno, dunque, in campo dopo il pareggio ottenuto fra le mura amiche del "Renzo Barbera" contro l' Avellino .

Al cospetto della squadra di Antonio Calabro , Filippi ed il suo staff dovranno fare a meno ancora una volta di Andrea Accardi . Nei giorni scorsi, il difensore palermitano è volato nuovamente in Spagna (a Siviglia) per sottoporsi a cure specifiche al polpaccio, ma il suo rientro si avvicina. Torna a disposizione del tecnico, invece, Marco Perrotta .

In caso di ritorno al 3-4-2-1, davanti a Massolo, Marong, Peretti e Perrotta comporranno con ogni probabilità la linea difensiva. Doda (che salterà per squalifica la partita di domenica contro la Fidelis Andria) e Valente agiranno da esterni alti, con Odjer e uno tra Dall'Oglio e Luperini tandem di interni in linea mediana. In avanti, Floriano e Soleri scalpitano per una maglia da titolare.