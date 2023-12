Como, Fabregas: “Pensavo di allenare già da tempo. Sono contento e sogno la Serie A”

Ottimo momento per il Como. La formazione lariana si trova terzo a cinque punti dai primi due posti e viene da tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare. Prestazioni e successi importanti che alimentano i sogni e le ambizioni del club lombardo. Nelle ultime settimane c'è stato uno scossone in società con l'esonero di Moreno Longo da tecnico della prima squadra. Al suo posto scelto Cesc Fabregas. Lo spagnolo è stato premiato questa sera con il Golden Boy Career Award e si è soffermato sulla sua nuova avventura in panchina