Sudtirol, ufficiale esonero Bisoli: fatale ko col Como, squadra a Valente. Serie B…

La sconfitta interna patita ieri, nella quindicesima giornata del campionato di Serie B, contro il Como al Druso è costata la panchina a Pierpaolo Bisoli. Il Sudtirol ha deciso di sollevare dall'incarico l'ex tecnico di Brescia e Perugia dopo il quarto ko nelle ultime cinque gare da parte della formazione altoatesina. nella nota ufficiale diramata dalla società l'annuncio dell'esonerodi Bisoli da allenatore della prima squadra con effetto immediato. "... La società ringrazia mister Bisoli per la passione e la dedizione al lavoro, oltre che per i risultati conseguito alla guida della squadra biancorossa nella stagione 2022-2023 e augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera...". Poche parole per comunicare la decisione ed il ribaltone in panchina, con la squadra attualmente affidata al tecnico della Primavera, Federico Valente. Soluzione interna che verrà illustrata nei suoi contorni nei prossimi giorni, con il nuovo allenatore del SudTirol che verrà presentato alla stampa venerdì prossimo. Il Sudirol, reduce da una flessione evidente nell'ultima parte di campionato, è attualmente tredicesimo in graduatoria nel torneo cadetto e si appresta ad affrontare sabato prossimo la delicata trasferta contro il Bari al San Nicola. Già undici cambi di guida tecnica in stagione nella Serie B 2023-2024.