Como, esonerato Longo: squadra affidata a Fabregas

Terremoto in casa Como. All'indomani del successo contro l'Ascoli vinta per 0-1 grazie al gol di Cutrone al 4', i lariani hanno deciso di sollevare dall'incarico Moreno Longo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il nuovo tecnico dei lombardi sarà Cesc Fabregas, ex centrocampista ritiratosi l'anno scorso dopo un anno proprio in Serie B. Il club del patron Dennis Wise, si trova attualmente al sesto posto in classifica con 21 punti conquistati.