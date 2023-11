Cittadella-Sudtirol, Gorini: “Loro difficile da affrontare. Dobbiamo dare continuità”

Torna la Serie B dopo la pausa per le nazionali. Subito match importante per il Cittadella di Edoardo Gorini che sfiderà il Sudtirol di Bisoli . Alla vigilia della sfida il tecnico veneto ha rilasciato dichiarazioni:

"La prima settimana abbiamo cercato di recuperare energie fisiche e dare minutaggio a chi aveva giocato meno, abbiamo fatto un'amichevole contro la Primavera, e l'obiettivo è stato raggiunto, perché sono tutti a disposizione, per la prima volta da inizio stagione: chiaramente alcuni non verranno comunque convocati, si sono appena ripresi e preferisco a mandarli a fare minutaggio in Primavera. La seconda settimana l'abbiamo dedicata allo studio del match contro il SudTirol, una gara ostica contro una formazione che è tra le più difficili da affrontare: abbiamo studiato una strategia, vedremo se riusciremo a metterla in atto".

SFIDA -"L'obiettivo è dare continuità alle due vittorie, la gara di domani è uno spartiacque importante perché abbiamo risalito la classifica e siamo in zona playoff, ma il SudTirol è l'avversario peggiore da affrontare in questo momento: non dobbiamo commettere l'errore di sentirci più bravi, dobbiamo solo pensare a mettere in campo quella che è la nostra identità. La formazione? Devo ancora sciogliere dei dubbi, tutti si stanno allenando bene, le strategie le valuteremo, tanto ho a disposizione tante frecce, da usare anche a partita in corso. Mi aspetto una squadra che subisce poco, brava a chiudere gli spazi e ripartire. Saranno poi anche arrabbiati, arrivano da quattro sconfitte nelle ultime sei gare, con un allenatore che a livello temperamentale li caricherà sicuramente".