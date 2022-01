Catanzaro-Palermo, pareggio a reti bianche al ‘Ceravolo’: l’analisi di Baldini

Pareggio a reti bianche al "Ceravolo": contro il Catanzaro il Palermo di mister Silvio Baldini non va oltre lo 0-0

Zero a zero. È questo il risultato finale di Catanzaro-Palermo. Allo Stadio “Nicola Ceravolo”, il big match di Serie C-Girone C ha inaugurato il nuovo corso di mister Silvio Baldini sulla panchina rosanero: un match affascinante e di prestigio tra due delle pretendenti al salto di categoria. Le due compagini, dunque, si dividono la posta in palio rimanendo ad un punto di distanza in classifica.

"Bisogna migliorare su tante cose, ma venire qui con questo atteggiamento e questo coraggio è una gran cosa. Con questo modo di fare e di pensare possiamo fare tanto. Tante cose da migliorare, avremmo tempo per parlarne. Il carattere dei ragazzi mi ha reso felice, grande prova. Mi immagino un Palermo che migliori giorno dopo giorno, il palleggio deve essere un punto cardine del nostro percorso. Come valuto i due nuovi acquisti? Felici ha fatto un’ottima partita finchè è stato in campo. Poi è normale che, essendo stato fermo a lungo, alla lunga possa calare fisicamente. Damiani l’ho inserito perché volevo cambiare le caratteristiche del trequartista. Il nostro gioco in verticale alla lunga è molto dispendioso, quindi mi serviva un giocatore che giocasse più incisivamente con la palla a terra e, conoscendolo bene, sapevo che su di lui potevo contare. È un centrocampista di quantità e qualità che può solo arricchire un reparto già composto da giocatori molto bravi", ha dichiarato il tecnico rosanero nel post gara.

Per il Palermo si tratta del quarto turno di campionato senza vittorie. L’ultimo successo, infatti, risale allo scorso 5 dicembre quando i siciliani s’imposero per 2-1 al "Renzo Barbera" contro il Monopoli. Ciò nonostante, il nuovo tecnico rosanero, che crede ancora nella possibile rimonta sulla capolista Bari - attualmente a +11 dalla formazione siciliana -, si è detto soddisfatto e orgoglioso della prestazione offerta dai suoi uomini.

"Sono molto contento dei miei ragazzi, soprattutto dell’atteggiamento e l’approccio mentale contro una squadra forte e in un campo difficile. Il Palermo non segna da quattro partite ma non sono preoccupato, non vedo un problema di incisività in avanti. Stasera siamo andati molto vicini al gol in più occasioni, con diverse palle importanti. Dobbiamo continuare così e poi ce la giochiamo con chiunque. Non ho motivo di preoccuparmi perché ho a che fare con ragazzi svegli che vogliono fare qualcosa di importante. Quando comincia a crescere l’autostima e continui a creare le situazioni giuste sotto porta, per loro diventerà via via sempre più facile trovare la via della rete", ha proseguito il coach rosanero.

Tornati in campo dopo la sosta invernale e la scelta da parte della Lega Pro di rinviare la seconda e terza giornata di ritorno a causa dell'emergenza Covid-19, i rosanero hanno inaugurato il nuovo corso di Baldini dimostrando di aver ritrovato identità e coraggio, oltre che una spiccata solidità difensiva e qualche trama di gioco.

"Se mi aspettavo una prestazione di grande attenzione soprattutto in difesa? Più che altro me lo auguravo, soprattutto dopo aver visto in questi giorni l’impegno che i ragazzi ci hanno messo ogni giorno nonostante tutte le difficoltà. Prova ne sia che, anche costretti a casa durante in isolamento per il covid, hanno lavorato per conto proprio e stasera lo hanno dimostrato, offrendo un’ottima prestazione dal punto di vista fisico e atletico. È il segno che questi ragazzi vogliono e possono fare bene", ha concluso Baldini.