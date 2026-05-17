Le scelte di Inzaghi e di Aquilani per il match in programma alle 20:00
Queste le formazioni ufficiali di Catanzaro-Palermo, valevole per la semifinale d'andata dei play-off di Serie B 2025/26, in programma alle ore 20:00
CATANZARO: 22 Pigliacelli, 4 Antonini, 8 Pittarello, 9 Iemmello (C), 10 Petriccione, 14 Liberali, 20 Pontisso, 23 Brighenti, 27 Favasuli, 30 Alesi, 84 Cassandro.
A disposizione: 1 Marietta, 5 Bashi, 6 Jack, 19 Nuamah, 21 Pompetti, 26 Verrengia, 28 Oudin, 32 Rispoli, 62 Frosinini, 77 D’Alessandro, 94 Di Francesco, 98 Buglio.
Allenatore: Aquilani.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 96 Magnani.
A disposizione: 1 Gomis, 77 Di Bartolo, 6 Gomes, 7 Johnsen, 11 Gyasi, 13 Bani, 14 Vasic, 17 Giovane, 18 Rui Modesto, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
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