Al termine della sfida tra Palermo e Carrarese, terminata 2-1 in favore dei rosanero, il calciatore della formazione toscana Rubino è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione della propria squadra. L'attaccante ha espresso soddisfazione per l'atteggiamento mostrato dai suoi compagni contro la formazione di Filippo Inzaghi, soffermandosi sulle difficoltà incontrate dopo il pareggio, sul sostegno dei tifosi e sull'impatto avuto dal tecnico Guido Pagliuca.

Un giudizio sulla prestazione della squadra e sul sostegno dei tifosi?

«Siamo partiti benissimo e potevamo passare in vantaggio. Avremmo potuto fare meglio in qualche occasione, ma sono contentissimo del gruppo e di come abbiamo giocato contro un Palermo che, in questo momento, è micidiale. I tifosi ci danno sempre una mano e ci seguono in trasferta quando possono. Sono il nostro dodicesimo uomo in campo e li sentiamo sempre vicini».

Cosa è mancato alla Carrarese dopo aver trovato il pareggio?

«Dopo il pareggio probabilmente è mancato qualcosa a livello mentale. Ci siamo abbassati, anche se avevamo preso campo. Loro hanno iniziato ad attaccare forte, mentre noi ci siamo ritrovati a difenderci e poi abbiamo subito gol. Siamo stati una squadra pimpante e attiva. Se fino al 93' fossimo riusciti a segnare il 2-2, sarebbe stato un risultato giusto».

Cosa ha dato mister Pagliuca alla squadra dal suo arrivo?

«Il mister, appena arrivato, ci ha trasmesso tanto entusiasmo. Ci ha unito come gruppo e ci ha dato un'idea di calcio che stiamo mettendo in pratica. La vittoria contro il Padova è stata una grande iniezione di fiducia dal punto di vista morale. La squadra lo segue, siamo un bel gruppo e dobbiamo andare avanti così».