Calciomercato, TuttoSport: “Il Palermo vuole dare una super squadra a Inzaghi”

L'articolo di Cristiano Tognoli, di TuttoSport, offre un approfondimento sui movimenti delle squadre di Serie B, tra cui il Palermo. I rosanero sono determinti a consegnare a Pippo Inzaghi una squadra di alto livello, puntando a rinforzi significativi in tutti i reparti chiave per la prossima stagione. La società rosanero sta lavorando attivamente sul mercato per definire gli obiettivi e concretizzare le prime operazioni.