Calciomercato Serie B, Tuttosport: “Sampdoria da A. Accardi su tre giocatori Palermo”

Dopo anni brillanti e formativi sotto il profilo manageriale, Pietro Accardi è certamente reputato tra i giovani dirigenti più arguti, capaci e competenti del panorama calcistico italiano. Ciclo d'oro ad Empoli, il congedo con il club del patron Fabrizio Corsi, la voglia di immergersi in una nuova e stimolante sfida professionale con quella Sampdoria a cui è profondamente legato per i suoi trascorsi da calciatore. Con la compagine di Pirlo, Accardi vuole provare ad inseguire il sogno Serie A per ricollocare con un progetto a medio-lungo termine la società blucerchiata in una dimensione calcistica più consona alla sua storia. L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sui potenziali obiettivi del ds doriano, dal portiere Perisan dall'Empoli, visto il rientro all'Inter di Stanjovic per fine prestito, ai nomi in lista per potenziare il reparto di centrocampo. Due i profili in zona nevralgica che Accardi conosce e segue con particolare interesse, entrambi hanno vestito la maglia del Palermo nella stagione da poco conclusa. Lo scozzese Liam Henderson, il cui cartellino è sotto controllo dell'Empoli dopo il mancato riscatto da parte del Palermo, ed il playmaker sloveno Leo Stulac, già protagonista di una promozione da faro in mediana dell'Empoli di Dionisi ed ancora sotto contratto con il club rosanero fino al 2025. Per l'attacco, complicatasi notevolmente la pista Borrelli, riscattato dal Brescia, un'idea porta a Leonardo Mancuso, anch'egli reduce da una stagione non esaltante a Palermo ma che con il nuovo dirigente blucerchiato ha condiviso trascorsi professionali felici ad Empoli. Tornato al Monza per fine prestito, l'ex Como potrebbe costituire un'opzione ideale per rinforzare il reparto offensivo di molte compagini che parteciperanno al campionato cadetto 2024-2025.