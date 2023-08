Calciomercato Serie B, Gazzetta dello Sport: “Reggiana, Vido ok, si punta Soleri”

Grandi manovre in attacco per la matricola Reggiana in Serie B. Il ds Goretti, di concerto con il nuovo tecnico, Alessandro Nesta, stringe i tempi per potenziare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Operazione importante definita nella giornata di ieri dalla società emiliana; dopo una serie infinita di prestiti, l'ultimo a Palermo, Luca Vido esce dall'orbita Atalanta e viene acquistato a titolo definitivo dalla Reggiana. Un talento cristallino mai del tutto sbocciato, quello del jolly offensivo ex Milan, desideroso di rilanciarsi proprio ritrovando il binomio tecnico-dirigenziale, Nesta-Goretti, con cui a Perugia trascorse una stagione prolifica, siglando dieci reti in trentadue presenze. Reggiana che punta anche: Novakovich del Venezia, monitora Moncini del Benevento e ravviva i contatti per Soleri del Palermo, in odore di lasciare il club di viale del Fante dopo l'arrivo in Sicilia del classe 2000 Diego Valencia dalla Salernitana. Vido rappresenta la prima tessera di un puzzle offensivo che dovrà ancora essere completato: l'interesse per la boa scuola Roma è pregresso e datato ma, qualora non dovesse esserci spazio nel Palermo del futuro per Soleri, il Brescia di cellino appare in pole position per formulare un'offerta al club targato City Group ed acquisire a titolo definitivo il cartellino del classe 1997.