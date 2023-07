Palermo, Corini ancora 4-3-3: nuovo ruolo Soleri, out Mancuso e dubbio Valente

Corini proverà ancora il 4-3-3, con alcune scelte praticamente obbligate. In porta possibile chance per Desplanches ma il ballottaggio è aperto, sulle corsie pronti Mateju a destra e Ceccaroni e sinistra, i centrali saranno Marconi e Lucioni. Resta però in piedi l'ipotesi Buttaro da laterale mancino. Sta bene ma non dovrebbe partire titolare Leo Stulac, a centrocampo pronti Vasic, Gomes e Saric. Esperimento Soleri da ala sinistra del tridente, come accaduto in passato con Baldini. A completare il reparto offensivo Brunori e Insigne.