Calciomercato Serie B, Feralpisalò vicino a Felici: Vecchi punta sull’ex Palermo

Un percorso tra luci ed ombre, con l'indolenza e qualche infortunio ad eclissare il suo talento. Ciò nonostante, Mattia Felici, esterno offensivo e jolly d'attacco classe 2001, gode ancora di diversi estimatori tra operatori di mercato e addetti ai lavori. Tra i protagonisti della promozione dalla D alla C del nuovo Palermo targato Hera Hora, il ragazzo non si è poi ripetuto in termini di qualità e continuità di rendimento nelle stagioni successive. Secondo quanto riportato da TMW si profila adesso una nuova importante chance per dare una svolta alla carriera dell'ex Lecce, Triestina, club che detiene il cartellino del giocatore, e Feralpisalò sono infatti ad un passo dal raggiungimento di un'intesa per il trasferimento di Felici alla corte di Stefano Vecchi. Prospettiva ideale per il ragazzo, che potrà ritagliarsi spazio e provare a rilanciarsi in un club modello e particolarmente propenso alla formazione e valorizzazioni dei prospetti in cerca di minutaggio e visibilità. L'ex Palermo potrà così tornare a calcare i campi della Serie B, appena assaggiati con la maglia del Lecce agli albori della sua carriera.