Calciomercato Serie B, Cremonese ad un passo da Caso: ok Frosinone, il Palermo…”

Ancora poche ore e ci sarà una svolta in merito al futuro di Giuseppe Caso. Il talentuoso jolly offensivo, trequartista o attaccante esterno, è in uscita dal Frosinone che ha dichiaratamente messo il suo profilo sul mercato per bocca del direttore sportivo, Guido Angelozzi, e del tecnico della compagine ciociara, Esuebio Di Francesco. Poco spazio, un gol e due assist tra presenze in Serie A ed in Coppa Italia per il classe 1998 in questa prima parte di stagione. Le big della Serie B da tempo sulle sue tracce per elevare cifra tecnica e gamma di opzioni in seno al reparto offensivo, con Cremonese e Palermo in primis a monitorare l'evoluzione del futuro del calciatore. Protagonista assoluto della promozione in Serie A del Frosinone di Grosso nell'annata precedente in cui ha collezionato trentacinque presenze condite da ben nove gol e quattro assist: un fattore decisivo nella cavalcata trionfale dei ciociari, Caso ha letteralmente spostato gli equilibri nel campionato cadetto ma non è riuscito a ritagliarsi lo spazio auspicato in questo girone d'andata in massima serie. Secondo quanto riportato dalla redazione di TMW, la Cremonese avrebbe ormai sbaragliato la concorrenza del Palermo, defilatosi al cospetto delle remore del ragazzo a scendere di categoria. Intesa di massima vicina tra club lombardo e Frosinone, ma manca ancora l'ok di Caso che deve vincere le perplessità ed accettare di lasciare momentaneamente la ribalta della Serie A per poi magari riconquistarla proprio con la maglia della formazione guidata da Giovanni Stroppa. Grigiorossi ottimisti ma la palla adesso passa al ragazzo che deve dare il suo assenso per sbloccare definitivamente l'operazione.