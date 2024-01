Calciomercato Palermo, GdS: “Valente tentato dal Vicenza. Caso, contatti positivi”

Quale futuro per Nicola Valente? Tra i giocatori del Palermo potenzialmente in uscita, non in cima alle gerarchie del tecnico Eugenio Corini, vi è anche il profilo del classe 1991. Sulle tracce del duttile esterno offensivo, giunto alla sua quarta stagione nel capoluogo siciliano, diverse big di Lega Pro, con sondaggi originariamente effettuati da Triestina e Cesena, e successivamente dall'Avellino dell'ex dirigente Giorgio Perinetti. Il club irpino nelle scorse settimane avrebbe provato ad accelerare per assicurarsi le prestazioni dell'ex Carrarese. Intesa di massima trovata col Palermo, ma il giocatore non era - in quel momento - propenso, seppur lusingato, ad accettare la corte dell'Avellino.