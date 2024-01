Frosinone, Di Francesco su Caso: “È sul mercato. Con ogni probabilità ci lascerà…”

Escluso dalla distinta di Verona-Frosinone, il futuro di Giuseppe Caso sembrerebbe sempre più lontano dal club ciociaro. "Caso non era in distinta perché la società ha scelto di metterlo sul mercato", queste sono state le dichiarazioni del tecnico gialloblù Eusebio Di Francesco al termine della sfida pareggiata contro gli scaligeri. Parole che non lasciano spazio ad ulteriori interpretazioni, con l'esterno d'attacco classe 1998 che, visto il pochissimo minutaggio raccolto in più di metà campionato, sembra sempre più propenso a partire.

Sulle sue tracce restano sempre Cremonese e Palermo, con il calciatore che potrebbe dunque ritornare in quella Serie B vinta proprio nella passata annata con il Frosinone. Il club rosanero potrebbe puntare tutte le proprie fiches sull'attaccante di Torre Annunziata nel caso in cui dovesse sfumare l'arrivo di Daniele Verde dallo Spezia. Le dichiarazioni di Di Francesco confermano l'imminente partenza del suo numero dieci che, in caso di approdo in Sicilia, farebbe concorrenza proprio al figlio del mister, Federico, per una maglia da titolare come aculeo sinistro del tridente di mister Eugenio Corini.