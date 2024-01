Calciomercato Sampdoria, interessa Aramu: l’ex Genoa lascerà il Bari

La Sampdoria vuole rinforzare la propria rosa per puntare ad un piazzamento importante nei playoff. Mattia Aramu è uno dei giocatori che lasceranno il Bari in questa finestra di mercato dopo una prima parte di stagione in cui non ha brillato (13 presenze con un solo assist). Sulle tracce del fantasista, che è di proprietà del Genoa , si stanno muovendo due club liguri che militano in Serie B e hanno necessità di risalire la classifica.

Il primo, come è noto, è lo Spezia che cerca innesti di qualità in tutti i ruoli per abbandonare la zona retrocessione. L’altro invece, come riporta Sky, è il club allenato da Pirlo che ha fatto un sondaggio con l’entourage che avrebbe dato l’ok a un eventuale ritorno a Genova, ma sull’altra sponda. L’arrivo del giocatore è però legato alle diverse uscite che il club blucerchiato deve fare per tenere in equilibrio la bilancia fra entrate e uscite come concordato nell’omologa per il rientro del debito. Quando uno fra Verre, Conti e Barreca troverà una sistemazione altrove ci sarà dunque un affondo per il fantasista che può giocare sia in posizione centrale che sulla corsia destra d'attacco.