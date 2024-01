Milan, Ibrahimovic vuole Conte: sull’ex Juventus anche Roma e Napoli

Il Milan sta avendo un cammino complicato, complice i numerosi infortuni che hanno falcidiato la rosa di Pioli. La posizione del tecnico ex Fiorentina non è a rischio ma già ci si proietta alla prossima stagione. SportMediaset fa il punto sul futuro di Antonio Conte, spiegando come il nuovo consulente del Milan, Zlatan Ibrahimovic, vorrebbe vederlo sulla panchina rossonera. Lo svedese condivide la voglia di vincere con l'allenatore ex Juventus, capace di vincere ovunque è stato chiamato in causa tranne al Tottenham dove, però, non c'è riuscito nemmeno Mourinho. Ibrahimovic deve convincere Gerry Cardinale, il proprietario e uomo forte di RedBird: per Conte ci vorrebbe un investimento molto forte, sia dal punto di vista economico sullo stipendio, sia per quel che concerne il mercato.