Calciomercato Cremonese, fatta per Falletti: il calciatore ha firmato il contratto

La Cremonese vuole rinforzarsi per puntare alla Serie A. E' fatta per l'arrivo di Falletti dalla Ternana, contratto firmato

La Cremonese dopo la sconfitta contro il Palermo e contro la Roma in Coppa Italia, sta lavorando per rinforzare la rosa di Stroppa. Numerosi gli obiettivi di mercato e già una trattativa conclusa con Falletti. Come rivela gianlucadimarzio.com, in questi minuti c'è stata la firma sul contratto che porta il trequartista uruguaiano a vestire la maglia grigiorossa. Lascia la Ternana. Il fantasista sudamericano era il capitano delle Fere, ma una chiamata come quella del club lombardo ha fatto gola al calciatore voglioso di tentare la promozione in Serie A.