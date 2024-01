Calciomercato Pisa, Quotidiano Sportivo: “Gol per Aquilani, Soleri del Palermo…”

L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo si sofferma sul calciomercato invernale in casa Pisa. Stefanelli e Corrado hanno coniato la strategia per la finestra invernale, ovvero acquistare due top player per la categoria, uno in difesa e l'altro per potenziare il reparto offensivo, e sfoltire la rosa da almeno quattro o cinque elementi in esubero che non rientrano più nel progetto tecnico di Alberto Aquilani. Per quanto concerne l'attacco, il club toscano gioca al momento su più tavoli, tenendo vive diverse in piste in attesa di individuare il profilo ritenuto ideale ed affondare il colpo. L'esperto Francesco Caputo dell'Empoli piace, ma è un'operazione obiettivamente complessa da eventualmente definire al fotofinish della sessione, intriga anche il giovane Semedo dell'Udinese. Henry del Verona rappresenta poco più di una suggestione, piace molto Edoardo Soleri, boa scuola Roma classe 1997, sacrificato sull'altare delle gerarchie in avanti di Corini in questa prima parte di stagione. Sul numero 27 rosanero la forte concorrenza di Modena e Brescia, tra le altre. In alternativa, spendibili le opzioni Bonfanti e Luca Moro, il cui cartellino è di proprietà del Sassuolo ma attualmente in prestito allo Spezia guidato dall'ex tecnico nerazzurro, Luca D'Angelo.