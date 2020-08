Calciomercato Palermo, primo regalo per Boscaglia: rosanero su Chiosa della Virtus Entella

Il Palermo prova a regalare a Boscaglia il primo giocatore.

Nella giornata odierna il Palermo sembra finalmente aver trovato l’accordo con Roberto Boscaglia, che è sempre più vicino ad essere il nuovo allenatore del club rosanero per la prossima stagione in Serie C: il tecnico originario di Gela, trovato il punto di intesa sul contratto e sul progetto tecnico, dovrà adesso liberarsi dalla Virtus Entella prima di firmare ufficialmente con la squadra di Dario Mirri.

In attesa dunque dell’ufficialità, il direttore sportivo Renzo Castagnini e l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola, stanno iniziando a lavorare per ultimare le cessioni e cercare di creare una rosa competitiva che possa puntare alla promozione diretta in Serie B.

Stando a quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il duo di dirigenti sembra aver individuato il primo regalo per il nuovo allenatore: si tratta di Marco Chiosa, difensore centrale della Virtus Entella che quest’anno ha collezionato 31 presenze in Serie B segnando una rete e servendo anche un assist. Il classe ’93, mancino e dalla grande duttilità, è stato utilizzato da Boscaglia esclusivamente in una difesa a due, ma la sua grande duttilità gli permette di ricoprire più ruoli. La sua posizione preferita è infatti quella di terzo a sinistra in un classico 3-5-2, ma potrebbe essere utilizzato anche come terzino sinistro in una difesa a quattro.

Il Palermo continua dunque a puntare su giocatori giovani ma dalla grandissima esperienza, che con la loro personalità potrebbero risultare di fondamentale importanza per centrare subito l’obiettivo. Calciatori come Chiosa, cui contratto è in scadenza nel 2021, che ha già lavorato con Boscaglia anche durante la sua esperienza con la maglia del Novara.