Calciomercato Palermo, sfuma anche Colpani: il centrocampista ha detto sì al Monza

Andrea Colpani sarà un nuovo giocatore del Monza.

Il centrocampista classe ’99, profilo ampiamente sondato dal duo dirigenziale Sagramola-Castagnini, a cui è stato affidato l’arduo compito di trovare innesti che possano far fare il salto di qualità al Palermo, potrebbe presto giungere in Brianza con la formula del prestito con diritto di riscatto che si tramuterebbe in obbligo in caso di promozione in Serie A. L’accordo tra le due parti – scrive il portale ‘Gianlucadimarzio.com’ -, è ormai alle battute finali.

A nulla sono serviti, dunque, i buoni rapporti tra i vertici manageriali della società rosanero e l’Atalanta, club che detiene il cartellino di Colpani, che dopo un’ottima stagione a Trapani in Serie B, dove ha collezionato 36 presenze e 4 assist, è pronto a trasferirsi in Lombardia alla volta di questa nuova avventura con la casacca biancorossa. Firma e ufficialità sono attese per la prossima settimana.