Boscaglia-Palermo, l’accordo è biennale: si attende la risoluzione con la Virtus Entella. Le ultime

Il Palermo ha scelto Roberto Boscaglia.

Dopo la decisione da parte della società di non riconfermare Rosario Pergolizzi, la dirigenza rosanero ha iniziato a vagliare una decina di profili, alla ricerca del nuovo allenatore che avrà il compito di guidare la squadra nel prossimo campionato di Serie C. E la scelta è ricaduta proprio sul coach ex Trapani, fin da subito il profilo in assoluto in cima alle gerarchie degli stati generali di viale del Fante, il quale però è ancora legato da un contratto con la Virtus Entella che scadrà il prossimo 30 giugno 2021.

Nella giornata di ieri, Boscaglia è giunto nel capoluogo siciliano, dove ha incontrato l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini, con l’obiettivo di scogliere i nodi che hanno tenuto in stallo la trattativa. Durata del contratto, entità dell’ingaggio e caratura del progetto tecnico hanno costituito a lungo oggetto di parziale divergenza di vedute tra Boscaglia ed i vertici manageriali della società rosanero. Poi, poco meno di ventiquattro ore fa, la fumata bianca e l’annuncio di Sagramola: “Abbiamo trovato l’intesa su tutto, ora attendiamo che il mister risolva con l’Entella. Successivamente, inizieremo a lavorare sulla squadra”, sono state le sue parole.

Il tecnico originario di Gela, dunque – salvo inattesi colpi di scena – firmerà un contratto biennale fino al 30 giugno 2022. Prima, però, si attende la risoluzione del contratto che lega Boscaglia alla società ligure, con il patron Gozzi che non avrebbe alcuna intenzione di trattenerlo in assenza della giusta predisposizione motivazionale e alla luce di visioni diverse in relazione a progetto tecnico ed ambizioni dell’Entella edizione 2020-2021. Ragion per cui, la firma e l’ufficialità relativa all’ingaggio dell’allenatore siciliano potrebbe non arrivare entro la giornata di oggi.

Intanto, chi seguirà Boscaglia nella sua nuova avventura in Sicilia sono i due fedelissimi con cui il tecnico collabora da tempo: Giacomo Filippi e il preparatore atletico Marco Nastasi.

Seguiranno aggiornamenti…