Calciomercato Palermo, ostacolo over in lista: Rinaudo prepara le prime cessioni

Leandro Rinaudo e i suoi collaboratori però dovranno prestare attenzione alla questione over, precisamente del tetto di 18 calciatori concesso dai regolamenti della Lega. Sulla questione si è soffermata l'analisi dell'edizione odierna del "Corriere dello Sport". "Con Mancuso, Ceccaroni e Insigne senza contare i giocatori sotto contratto non convocati, gli Over 23 presenti attualmente in organico sono 19. Superato il limite. Significa che qualcuno dovrà essere ceduto e che altri eventuali ingressi di profili Over saranno comunque “calibrati” in funzione dei paletti stabiliti". Così il noto quotidiano.