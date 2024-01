Calciomercato Palermo, Gds: “Verso l’ok di Ranocchia, idea Amian. Belotti e Seck…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto sul calciomercato invernale del Palermo FC. Trattativa che appare in dirittura d'arrivo per l'ingaggio del centrocampista Filippo Ranocchia, attualmente in prestito all'Empoli ed il cui cartellino è di proprietà della Juventus. Intesa già trovata per poco più di tre milioni di euro tra club di viale del Fante e società bianconera, il classe 2001 dovrebbe arrivare in Sicilia a titolo definitivo. Si attende solo l'ok del calciatore, lusingato da club di A come Cagliari e Hellas Verona, ma il club toscano ovviamente non vorrebbe essere penalizzato oltremodo rinforzando una diretta concorrente per la salvezza, dovendo già rinunciare ad un elemento prezioso per il centrocampo di Andreazzoli. Con Mateju in scadenza e Buttaro non in cima alle gerarchie di Corini, spunta la pista Kelvin Amian per il ruolo di laterale basso a destra. Diversi club di A e B sul francese dello Spezia, che ha estimatori anche in Ligue 1 come dimostra l'interessamento del Nantes. Nel ruolo di centrale difensivo riflettori del management rosanero puntati su Cistana, se dovesse partire uno tra Nedelcearu e Marconi, al Brescia piace molto Soleri il cui futuro è ancora in bilico. Totalmente infondati i rumors che ipotizzano un ritorno di Belotti in maglia rosanero, più realistica o quantomeno percorribile l'opzione Demba Seck dal Torino.