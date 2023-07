Calciomercato Palermo, Gds: “Stand-by a sinistra, Corrado si complica, Di Chiara…”

Dopo un inizio stellare, il calciomercato in entrata del Palermo ha subito una battuta d'arresto. Ben sei i nuovi innesti per la prossima stagione, dai giovani Vasic e Desplanches ai veterani Ceccaroni e Insigne. Mancano però ancora alcuni tasselli per rendere completo l'organico a disposizione di Eugenio Corini. In primis un terzino sinistro, con attualmente il solo Aurelio di ruolo, oltre ad un ulteriore elemento nel reparto offensivo.