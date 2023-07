Calciomercato Brescia, Castagnini pesca a Palermo: interesse per Soleri

Per sostituire il gigante francese, Castagnini pensa ad un altro gigante sua vecchia conoscenze. Come riporta Bresciaingol.com, il ds ha pensato ad Edoardo Soleri. L'attaccante del Palermo è già stato vicino al Brescia nel 2017, ai tempi della militanza nella Roma. Il contratto del 26enne scade nel 2025, il club rosanero ha più volte manifestato la non incedibilità del numero 27, ma le ultime prestazioni in amichevole hanno giocato tutte a favore della permanenza in Sicilia. Il suo futuro è un rebus, ma la sua permanenza a Palermo potrebbe diventare una carta in più da giocarsi, per Eugenio Corini.