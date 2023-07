Calciomercato Palermo, Gds: “La Mantia e Milani si propongono. Ecco la risposta”

Priorità assoluta è quella di reperire un laterale mancino basso sul mercato: Corrado in cima alla lista, in attesa di comprendere il destino del suo cartellino tra Ternana e Inter, Di Chiara opzione spendibile ma non una prima scelta al momento, Frabotta profilo proposto ma che non suscita particolare interesse ad oggi. Nel frattempo, spunta il nome di Lorenzo Milani. Il terzino del Pescara - nelle ultime ore - sembra essersi proposto al club targato City Football Group.