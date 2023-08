Calciomercato Palermo, Gds: “Sprint rosa, occhi su Rivas e Prati. Valente-Soleri…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il consueto punto riassuntivo sul calciomercato rosanero. Palermo che accoglie Valencia, classe 2000 dalla Salernitana e potrebbe ora puntare anche Rigoberto Rivas. Futuro di Soleri in bilico, con il Brescia pronto a fiondarsi sul classe 1997 in caso di divorzio col club rosanero, e permanenza di Valente che potrebbe essere messa in discussione da ulteriori arrivi nel reparto avanzato. Per il centrocampo, il Palermo avrebbe messo gli occhi sul gioiellino della Spal, protagonista come Desplanches con l'Italia Under 20 agli ultimi Mondiali in Argentina, Matteo Prati. Un playmaker dal talento sopraffino e ottima visione di gioco, classe 2003 e per il cui cartellino Joe Tacopina avrebbe già rifiutato offerte importanti da Cagliari e Sassuolo. L'ipotesi di un ritorno di Valerio Verre pare ormai scemata, mentre il quotidiano regionale registra anche l'interesse di Bari e Parma per Di Chiara, esterno basso mancino della Reggina che la dirigenza rosanero considera opzioni valida ma non prioritaria per il ruolo. Sempre in uscita Damiani e Broh, che sono seguiti dalla Triestina. Per Corrado bisognerà capire l'evoluzione del futuro del suo cartellino, oggi di proprietà della Ternana, nonché le richieste del club umbro.