Calciomercato Palermo, GDS: “Osti in tribuna al Picco. Nel mirino c’è anche Moreo”

Visionati diversi giocatori di Spezia e Cremonese, nel mirino c’è pure Moreo.

⚽️ Mediagol 3 giugno - 06:23

Il Giornale di Sicilia si sofferma oggi sulle dinamiche di mercato legate al Palermo, con particolare attenzione ai movimenti in vista dell’estate. Nell’articolo a firma di Alessandro Arena, si evidenzia come la recente sfida play-off tra Spezia e Cremonese abbia rappresentato un’occasione utile anche per operazioni di mercato, con la presenza di numerosi dirigenti cadetti, incluso Osti.

"Per Osti è stata una prima occasione di dialogo con entrambi i club", scrive Arena, segnalando come le interlocuzioni si estendano anche al Pisa, dove potrebbe approdare Filippo Inzaghi.

Il focus si sposta su una possibile "contropartita tecnica" nel caso in cui il Palermo dovesse liberare Inzaghi: "Come indennizzo per l’allenatore, il Palermo potrebbe chiedere il prestito di un giocatore in scadenza nel 2025", spiega il giornalista. Il nome che circola con più forza è quello di Stefano Moreo, già visto in maglia rosanero tra il 2018 e il 2019. "Superpippo lo ritroverebbe per la quarta volta, dopo Venezia, Brescia e Pisa", sottolinea Arena.

GDS sottolinea che “non c’è solo Moreo” tra i nomi in ballo: si valuta anche Adrian Rus, difensore polivalente che “ha ben impressionato nella sfida del Barbera, procurandosi e realizzando un rigore”. Più difficile, invece, la pista che porta a Matteo Tramoni: “Valutazione elevata e diverse offerte dalla Serie A complicano l’affare”, si legge.

Il giornale si sofferma poi sul canale Palermo-Spezia, definendolo "solido e già collaudato". Ne è un esempio Aurelio, pronto a essere riscattato dagli aquilotti dopo una stagione positiva. Arena riporta che “tra i profili già sondati dai rosanero ci sono Elia e Wisniewski”: il primo, ex Palermo, viene descritto come “perfetto per il ruolo di esterno su entrambe le corsie”, mentre il secondo è “un centrale solido, ideale in una difesa a tre”.

GDS evidenzia però che ci sono poche chance per Bertola, in scadenza ma molto ambito, mentre “qualche spiraglio in più” potrebbe aprirsi per Salvatore Esposito. Alessandro Arena sottolinea che "la trattativa sarebbe complessa, possibile solo in caso di cessione eccellente a centrocampo".

Infine, il focus si sposta sulla Cremonese, dove il Palermo guarda con interesse a Ravanelli, in scadenza, e Zanimacchia, esterno duttile ma poco utilizzato negli ultimi mesi. “Su Pickel, invece, c’erano già stati contatti nell’estate 2023”, ricorda Arena, lasciando intendere che il discorso potrebbe riaprirsi.