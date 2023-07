Calciomercato Palermo, Gds: “Ok Stulac e Vasic, Gomes e Segre certezze. Saric…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia pubblica un approfondimento sul centrocampo del Palermo di Corini. Ad oggi, il solo Aljosa Vasic rappresenta un volto nuovo di reparto che ha visto confermare buona parte degli effettivi rispetto alla scorsa stagione. Almeno fin qui, poiché Samuele Daminai e Jeremie Broh sono destinati a partire nel corso dell'attuale sessione di mercato per liberare slot nella lista over. Il quotidiano regionale sottolinea il buon impatto del talentuoso prospetto ex Padova, che ha mostrato dinamismo, tempi di inserimento e duttilità in mediana, risultando tra i più intraprendenti e positivi in questa prima parte del ritiro svolta a Ronzone. Mezzala dalle spiccate propensioni offensive, capace di giocare sia da intermedio di destra sia di sinistra, talvolta trequartista incursore grazie alla sua innata capacità di attaccare gli spazi. Buoni segnali anche dal playmaker sloveno Leo Stulac, un secondo tempo di qualità nel test contro il Bologna. L'ex Venezia procede la marcia verso il pieno recupero della condizione fisica e atletica, dopo il lungo stop che ha pesantemente condizionato la scorsa stagione. Geometria, fosforo e verticalizzazioni, doti balistiche di rilievo sulle palle inattive. Un suo inserimento in cabina di regia potrebbe dirottare all'occorrenza Claudio Gomes, schermo centrale più votato all'interdizione, nel ruolo di mezzala nel 4-3-3 di Corini. Aspettative notevoli anche su Dario saric, giocatore su cui il City Football Group ha investito una cifra importante e che gin qui non ha fornito qualità e continuità di rendimento pari al suo valore assoluto. Pedina fondamentale in zona nevralgica anche Jacopo Segre, per sagacia tattica, gamba e tempi di inserimento, specie nel gioco aereo in situazione di calci da fermo. Rinaudo e Bigon preparano almeno un altro colpo di livello nel reparto: il Palermo vuole regalare a Corini un interpreta di elevata statura che elevi ulteriormente cifra tecnica e tasso di personalità del centrocampo rosanero.