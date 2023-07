Calciomercato Como, ufficiale: fatta per l’ex Palermo Sala. La nota del club

L'affare era in dirittura d'arrivo da qualche giorno, adesso è ufficiale: Marco Sala è un nuovo calciatore del Como. Il difensore ex Palermo, ma di proprietà del Sassuolo, non è stato riscattato dal club di Viale del Fante dopo l'annata scorsa ed è tornato in neroverde. Ventisette presenze tra campionato e Coppa Italia, un gol contro il Benevento e due assist. Proprio pochi giorni fa, Sala ha salutato il popolo di Palermo attraverso un post sui social.