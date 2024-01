Calciomercato Palermo, Gds: “Firma Diakité, braccio di ferro Valente, rebus Caso…”

Punto sul calciomercato in casa Palermo sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia. Oggi il giorno della firma di Salim Diakité che arriva a titolo definitivo dalla Ternana per una cifra vicina a 1,5 milioni di euro più bonus. Contratto quadriennale per il jolly difensivo franco-maliano che di fatto occuperà principalmente il ruolo di laterale basso di destra escludendo l'eventuale approdo di altre pedine nel ruolo. Sfuma quindi l'ipotesi Lorenzo Venuti dal Lecce. Lo slot over liberato dalla partenza di Ales Mateju potrebbe essere utilizzato per un ulteriore innesto nel reparto avanzato. Sempre vivo l'interesse del Palermo per Giuseppe Caso, pezzo pregiato del Frosinone e seguito con molta attenzione anche dalla Cremonese. Situazione al momento cristallizzata dalla riluttanza del talentuoso jolly offensivo a scendere di categoria e lasciare quella Serie A conquistata da protagonista con la maglia del club ciociaro, con la società grigiorossa principale contendente dei rosanero nella corsa al cartellino del classe 1998 qualora dovesse decidere di affrontare una nuova avventura in questa finestra di mercato. Imprescindibile formalizzare un'uscita in avanti per il Palermo, liberando un altro slot nella lista over. Principale indiziato è Nicola Valente, con il calciatore che non vorrebbe lasciare la serie cadetta ma che ha un contratto in scadenza il prossimo giugno con la società di viale del Fante. Sondaggi di Vicenza e Perugia per l'ex Carrarese, entrambi club militanti in Lega Pro. In corso una sorta di braccio di ferro che si risolverà probabilmente negli ultimi giorni della sessione.