Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Rinaudo vuole Caso, qualità Diakité”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il mercato del Palermo e il rendimento della squadra in questa stagione. L'aspetto più interessante dell'articolo è il focus sul gioco aereo, che è una delle principali debolezze del Palermo. La squadra rosanero ha subito 6 gol di testa in campionato, che è un dato significativo, anche se non esagerato. Tuttavia, il dato interessante è che il Palermo ha anche segnato 13 gol di testa, il che dimostra che la squadra è molto forte in questo tipo di situazioni. L'arrivo di Diakité è un tentativo di migliorare la solidità difensiva del Palermo. Il giocatore franco-maliano è bravo nel gioco aereo, sia in fase difensiva che offensiva. Può essere utilizzato sia da terzino destro che da centrale, e questo darà a Corini più opzioni per la difesa. L'articolo cita anche la trattativa per Caso, che è un'idea per rinforzare l'attacco del Palermo. Tuttavia, il giocatore vuole restare in Serie A, quindi l'operazione è complicata. Infine, c'è l'ennesima conferma che Soleri non andrà via, quindi la trattativa per Henry del Verona è congelata.