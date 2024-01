Palermo, GdS: “Rosa inseguono a Catanzaro il successo in trasferta, manca da ottobre”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia evidenzia come il Palermo abbia un problema di rendimento in trasferta. L'ultima vittoria fuori casa risale ad inizio ottobre, e da allora la squadra ha collezionato tre sconfitte e due pareggi. Questo trend negativo è particolarmente preoccupante perché, paradossalmente, qualche mese fa la squadra era più decisa e letale lontano dal Barbera rispetto alle mura amiche. Per invertire questa tendenza, il Palermo dovrà sicuramente migliorare la sua solidità difensiva. Nelle ultime tre partite fuori casa, la squadra ha subito 8 gol raccogliendo solo due punti sui nove disponibili. Questo dimostra che la difesa rosanero è più vulnerabile in trasferta rispetto a casa. Il prossimo appuntamento per il Palermo è a Catanzaro, e sarà un'occasione importante per tornare alla vittoria in trasferta. I rosanero dovranno essere concentrati e determinati per portare a casa i tre punti.