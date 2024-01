Serie B, decisioni Giudice Sportivo: un turno a Brunori, salta Catanzaro-Palermo

Squalifica per una giornata di campionato ed ammenda per il capitano del Palermo: il comunicato.

Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno dieci giocatori al termine della seconda giornata di ritorno della Serie BKT . Dovranno scontare un turno di squalifica, dunque, Brunori (Palermo), Pergreffi (Modena), Casiraghi (Sudtirol), Cigarini (Reggiana), Falasco (Ascoli), Girma (Reggiana), Lemmens (Lecco), Masini (Ascoli), Portanova (Reggiana), Tutino (Cosenza). Di seguito, il comunicato diramato dalla Lega B :

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni sul terreno di giuoco che, costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per due volte; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.